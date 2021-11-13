ليتنفس القلم - دينا سليم حنحن

2021/11/13 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دينا_سليم_حنحن بقلم : جمانا سمير العتبة - ليبيا.الكاتبة دينا سليم حنحن"تبقى الذّاكرة حيّة والشّعب لا ينسى" رواية ما دونه الغبار".



قلم استطاع أن ينبش الذاكرة ويدونها بلسان من عايشها، لسان حمل اللهجة الفلسطينية ليزيل ما تراكم من غبار، في ذاكرة كل من تشرد وغاب، عملت بقلمها لإرجاع كلمات تجعل من القارئ المغترب يقف عندها ويبتسم، كم من الوقت لم يسمع هذه الكلمة أو تلك في غربته؟ وكأنها بطريقة كتابتها داع ......





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