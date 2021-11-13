2021/11/13 | 09:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نفى مهاجم نادي برشلونة ومنتخب الأرجنتين، سيرخيو أغويرو، شائعات نيته إنهاء مسيرته الكروية بسبب مشاكل في القلب، مشددا على أنه يأمل في العودة إلى الملاعب في غضون ثلاثة أشهر.ونقل الأرجنتيني البالغ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول تعليق لأغويرو على أنباء اعتزاله كرة القدم المركز الخبري الوطني.

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