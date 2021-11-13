صلاح يشعل مواقع التواصل الاجتماعي لهذا السبب

2021/11/13 | 09:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أشعل النجم المصري محمد صلاح مواقع التواصل الاجتماعي بتمريرة سحرية خلال مباراة منتخب بلاده أمام مضيفه الأنغولي (2-2) يوم الجمعة، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022.وتلقى صلاح كرة في […]

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