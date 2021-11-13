104 سنوات على ثورة أكتوبر: تاريخ أحد الأعياد المركزية في الاتحاد السوفييتي| - عيدان سلوتسكر

2021/11/13 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عيدان_سلوتسكر في 7 نوفمبر 1917، اندلعت ثورة في روسيا.



لم تغيّر هذه الثورة النظام الحاكم في البلاد ولم تشكل وجه القرن العشرين فحسب، بل أدّت أيضًا لأوّل مرّة في التاريخ إلى تأسيس حكم الطبقة العاملة.اعتبر "يوم الثورة" في 7 نوفمبر في الاتحاد السوفييتي كعيد رسمي سنوي، حيث تقام خلاله المسيرات والاحتفالات الجماهيرية تكريمًا للثورة.



بالطبع كان هذا اليوم أيضًا يوم عطلة وعيد احتفل به في جهاز التع ......





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