الامم المتحدة: المهاجرون العزل لا يشكلون تهديدا

2021/11/13 | 09:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهم ليسوا قوة عسكرية إنهم مجموعة من الجياع والمتعبين والمحتاجين.

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