2021/11/13 | 09:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت مصادر مطلعة أن الصين والسعودية تسعيان ضمن مجموعة من الدول لمنع أن يتضمن اتفاق الأمم المتحدة بشأن المناخ لغة تعارض دعم الوقود الأحفوري.ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين قريبين من المفاوضات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين والسعودية تسعيان لمنع أن يتضمن اتفاق المناخ لغة تعارض دعم الوقود الأحفوري المركز الخبري الوطني.

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