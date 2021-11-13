آلاف المزارعين الإيرانيين يحتجون على تجفيف المياه

2021/11/13 | 09:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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شارك آلاف المزارعين الإيرانيين من محافظة أصفهان أمس الجمعة، لليوم الخامس على التوالي، في احتجاجات أمام نهر “زاينده رود” الجاف للمطالبة بتخصيص حصصهم من المياه.

وقالت مصادر إيرانية أمس الجمعة، إن الاحتجاجات اندلعت مع بدء وزير الطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان، زيارة إلى محافظة أصفهان، وسط إيران، وفق ما ذكره موقع “إيران انترناشونال”.

ورفع المحتجون شعارات منها: “سنأخذ حصة المياه حتى لو كان الثمن أرواحنا”، و”أعيدوا نهر زاينده رود إلى الحياة لكي تتنفس أصفهان”، و”إذا لم تتدفق المياه في النهر، فسوف تشهد المحافظة فوضى”.

وبدأت الاحتجاجات في 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، كما اعتصم المحتجون في اليوم التالي على ضفاف النهر ونصبوا خياماً هناك للمطالبة بحصتهم من المياه المتناقصة بشكل مستمر في إيران بسبب مشاكل الجفاف ما أدى إلى لجوء طهران إلى سياسات الحروب المائية مع العراق المجاور وحرمانه من حصصه المائية في الأنهار المشتركة.

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