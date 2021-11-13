انطلاق عملية أمنية من 8 محاور في ديالى

2021/11/13 | 09:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نفذت قيادة قاطع عمليات ديالى في الحشد الشعبي والجيش، صباح اليوم السبت، عملية أمنية من ثمانية محاور في المنطقة المحصورةبطريق بغداد كركوك وطريق “قرة تبة” في سلسلة جبال حمرين بديالى لملاحقة عناصر تنظيم داعش.

وذكر بيان صادر عن الحشد أنه “انقسمت المحاور الشمالية والشرقية أربعة منها أسندت مسؤوليتها الى قوات الجيش، والأربعة الأخرىالجنوبية والغربية كانت من مسؤولية قيادة قاطع عمليات ديالى في الحشد الشعبي والمتمثلة بالألوية الأول والـ110 والرابع والـ23 ولواء نداءديالى، فضلا عن المديريات الساندة من مكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية وطبابة الحشد الشعبي وبقية المديريات”.

وأضاف البيان أن “العملية نُفذت بناء على معلومات استخباراتية لتتبع نشاط العدو والمشاهدات اليومية وتعقب خلايا داعش التي نفذتجرائم بحق المدنيين كما غطى طيران القوة الجوية العراقية وطيران الجيش القطعات المتقدمة”.

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