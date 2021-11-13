2021/11/13 | 09:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، أن الطارمية مؤمنة بالكامل من خطر الارهاب، مؤكدا أن الدواعش بدأوا يهددون أمن المواطنين.وقال الخفاجي في تصريح صحافي، إن “العمليات العسكرية التي تنفذها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات المشتركة تؤكد تأمين منطقة الطارمية بالكامل المركز الخبري الوطني.

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