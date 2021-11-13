الإعلام الرقمي يوضح إجراءات جديدة اتخذتها منصة

2021/11/13 | 09:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لحماية صناع المحتوى الصغار (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مركز الإعلام الرقمي، عن إجراءات جديدة اتخذتها منصة "يوتيوب" لحماية صناع المحتوى الصغار.

وذكر المركز في توضيح، اطلع عليه "ألترا عراق"، أن "منصة يوتيوب تعلن أنها ستخفي عدد مرات (عدم الإعجاب) العامة عبر مقاطع الفيديو، حيث أن التغيير يهدف إلى منع استهداف صناع المحتوى الصغار عبر هجمات الكراهية أو المضايقات ولتعزيز التفاعلات المحترمة بين المشاهدين وصناع المحتوى".

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