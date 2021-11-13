الحشد الشعبي يعلن عن انطلاق عملية أمنية لملاحقة بقايا داعش في جبال حمرين

2021/11/13 | 09:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، انطلاق عملية أمنية لملاحقة بقايا داعش في جبال حمرين، مبينة أن العملية الأمنية نفذت بناء على معلومات استخباراتية.وذكر بيان للهيئة، أن “قيادة قاطع عمليات ديالى في الجيش والحشد الشعبي، نفذت عملية أمنية من ثمانية محاور في المنطقة المحصورة بطريق بغداد كركوك وطريق قرة تبة في سلسلة جبال […]

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