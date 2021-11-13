مستشار الحكومي يكشف موقف العراق من الديون المترتبة عليه

2021/11/13 | 09:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، اليوم السبت، عن موقف العراق من الديون المترتبة عليه.وقال صالح في تصريح صحافي، إن “الديون المترتبة على العراق وقعت ضمن اتفاقية […]

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