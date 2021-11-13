2021/11/13 | 09:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجه المدير العام لتربية الكرخ الثانية قيس الكلابي أن يكون الدوام ليوم السبت في جميع المدارس الكترونيا فقط وباقي الايام الاسبوع من الاحد الى الخميس حضوريا.وذكر بيان لمكتبه تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تربية الكرخ الثانية تحدد يوماً واحداً للدوام الإلكتروني المركز الخبري الوطني.

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