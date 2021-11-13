تربية الكرخ تصدر توجيهاً جديداً بشأن الدوام

2021/11/13 | 09:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أصدرت مديرية تربية الكرخ الثانية، اليوم السبت، توجيهاً جديداً بشأن دوام المدارس.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المدير العام لتربية الكرخ الثانية قيس الكلابي، وجه أن يكون الدوام ليوم السبت في جميع المدارس الكترونيا فقط وباقي ايام الاسبوع من الاحد الى الخميس حضوريا".

وأضاف البيان، أن "توجيه قيس الكلابي، جاء مراعاة للهيئات التدريسية ولانهم يبذلون جهودا كبيرة في الدوام واعطاء الدروس حضوريا والكترونيا وحتى خارج اوقات الدوام الرسمي".

وتابع: "ويشمل توجيه المدير العام جميع المدارس ما عدا المدارس التي يرغب مديرها وفق الحاجة أن يكون الدوام فيها يوم السبت حضوريا وذلك بعد أن يتقدم بطلب الى مكتب المدير العام للبت فيه".

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