2021/11/13 | 09:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإعادة افتتاح جسر الجمهورية أمام حركة العجلات بعد انسحاب المتظاهرين.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم إعادة فتح جسر الجمهورية امام حركة العجلات بعد انسحاب المتظاهرين من تقاطع وزارة التخطيط وبوابة المنطقة الخضراء".

وأمس الجمعة، شهدت التظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات تصعيدا جديداً أدى الى قطع الجسر وعدد من الطرق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة فتح جسر الجمهورية أمام حركة العجلات بعد انسحاب المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعادة فتح جسر الجمهورية أمام حركة العجلات بعد انسحاب المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).