رسميًا.. برشلونة يتوصل لاتفاق مبدئي مع الفيس

2021/11/13 | 09:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن نادي برشلونة عبر موقعه الرسمي، عن توصله الى اتفاق مبدئي مع نجمه السابق داني الفيس، للانضمام الى الفريق في النصف الثاني من الموسم الجاري.وسينضم المدافع البرازيلي الى تدريبات البارسا، بدءا من الاسبوع المقبل، لكنه لن يتمكن من المشاركة مع الفريق، حتى شهر كانون الثاني القادم.ومن المنتظر ان يعلن برشلونة عن تفاصيل الصفقة، خلال التقديم الرسمي للاعب.وكان ألفيس (38 عامًا) قد انضم للفريق الكتالوني في عام 2008، بعد 5 مواسم مميزة رفقة اشبيلية، ونجح في التتويج بالعديد من الالقاب بقميص البلوجرانا، ابرزها الدوري الاسباني 6 مرات ودوري ابطال اوروبا 3 مرات.كما فاز بكأس ملك اسبانيا 4 مرات، ومثلها في السوبر الاسباني، الى جانب احراز السوبر الاوروبي وكأس العالم للاندية 3 مرات، قبل ان يرحل عن برشلونة في صيف 2016./انتهى9

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