الكرخ الثانية توجه بان يكون الدوام يوم السبت في جميع المدارس الكترونيا

2021/11/13 | 09:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وجهت تربية الكرخ الثانية بان يكون الدوام يوم السبت في جميع المدارس الكترونيا ، وباقي ايام الاسبوع من الاحد الى الخميس حضوريا.وذكرت المديرية في بيان :" ان هذا التوجيه يأتي مراعاة للهيئات التدريسية ، التي تبذل جهودا كبيرة في الدوام واعطاء الدروس حضوريا والكترونيا وحتى خارج اوقات الدوام الرسمي".ويشمل التوجيه جميع المدارس، ما عدا المدارس التي يرغب مدراؤها وفق الحاجة بان يكون الدوام فيها يوم السبت حضوريا وذلك بعد تقديم طلب الى مكتب المدير العام للبت فيه./انتهى9

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