لماذا لم تسقط بعد؟ مراجعة لدروس الثورة السودانية - مزن النّيل

2021/11/13 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مزن_النّيل في بدايات ديسمبر/كانون الأوّل من العام 2018 اندلعت الاحتجاجات في المدن السودانية وتواصلت حتى إسقاط الرئيس عمر البشير، وذلك بعد أسبوع من اعتصام المطالبين بمغادرته حول مقرات القيادة العامة للجيش السوداني في عدد من المدن السودانية في أبريل/نيسان 2019.



وكان ذلك قبل حوالي شهرين من إكمال عامه الثلاثين في الحكم.



استمر اعتصام الثوريات والثوريين السودانيين حول مباني الجيش لأسابيع بعدها، مؤكدين تمسكهم بأدوا ......





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