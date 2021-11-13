الانتخابات العظمى - سعد الله مزرعاني

2021/11/13 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعد_الله_مزرعاني لا يكفي أن تُصنّف الانتخابات المقرّرة دستورياً في آذار أو أيار المقبلين، بأنها ستكون «أمّ المعارك»، في استعارة شائعة، للمناسبات أو للمعارك المهمة بالنسبة إلى أصحابها على الأقل.



ما يُراد لتلك الانتخابات هو أبعد من ذلك: يُراد لها أن تكون فاصلة أو صاعقة أو ساحقة...



وانعطافية بأقل معيار.



يجري التحضير لها بوصفها ستكون (أو ينبغي أن تكون) كذلك! ولذلك، ولأن الأهداف كبيرة، ولأن المنخرطين في المعركة كثر ......





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