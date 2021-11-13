الثورة البلشفية كأعظم مغامرة خاضتها البشرية ولينين -الانتهازي الثوري- - حسن مصاروة

2021/11/13 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_مصاروة يقول جون ريد، الصحفي الأمريكي الذي عاين ثورة أكتوبر المجيدة عن قُرب ووثقها في كتابه "عشرة أيام هزت العالم" في مقدمة الكتاب: "هناك عادة ما تزال سارية بعد مضي سنة كاملة على قيام الحكومة السوڤ-;-يتية، وهي التحدث عن الثورة البلشفية على أنها "مغامرة".



نعم لقد كانت مغامرة، ولكنها إحدى أروع المغامرات التي خاضتها البشرية، مكتسحة التاريخ على رأس الجماهير الكادحة مراهنة بكل شيء في سبيل رغبتها ال ......





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