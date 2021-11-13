2021/11/13 | 09:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعادت القوات الامنية، اليوم السبت، فتح جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.وأفدا مصدر امني في حديث صحافي، بانه “تم اعادة فتح جسر الجمهورية وسط العاصمة، بعد غلقه يوم امس بسبب الاعتصامات قرب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الأمنية تعيد فتح جسر الجمهورية وسط بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الأمنية تعيد فتح جسر الجمهورية وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الأمنية تعيد فتح جسر الجمهورية وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).