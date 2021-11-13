ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف ليسجل مكسباً أسبوعياً

2021/11/13 | 09:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ارتفع سعر خام البصرة الخفيف ليسجل مكسبا اسبوعياً يُعد الأول خلال اسبوعين من الخسارة، مع تذبذب أسعار النفط للاسبوع الماضي بضغط من قوة الدولار بسبب تكهنات بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن […]

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