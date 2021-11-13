تأجيل المحادثات الايرانية السعودية في بغداد الى وقت غير محدد

2021/11/13 | 09:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعقد الجانبان السعودي والإيراني أربع جولات حوار ببغداد، ثلاث منها في عهد الحكومة الإيرانية السابقة، والجولة الرابعة في 18 سبتمبر/أيلول الماضي.

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