ارتفاع اسعار خام البصرة الخفيف

2021/11/13 | 09:53 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفع سعر خام البصرة الخفيف ليسجل مكسبا اسبوعياً يُعد الأول خلال اسبوعين من الخسارة، مع تذبذب أسعار النفط للاسبوع الماضي بضغط من قوة الدولار بسبب تكهنات بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ربما تفرج عن كميات من النفط من المخزون الاستراتيجي الأميركي لتهدئة الأسعار من جهة والتزام منظمة اوبك+ بتحديد إنتاجهم النفطي من جهة اخرى.

وبالرغم من انخفاض خام البصرة الخفيف في آخر جلسة له قبل إغلاقه الجمعة بمقدار 27 سنتا ليصل الى 82.84 دولاراً، إلا أنه حقق ربحا أسبوعيا بلغ 64 سنتا أو ما يعادل نسبة 0.78% .

وانخفض ايضا خام برنت في آخر جلسة له قبل اغلاقه بمقدار 70 سنتا ليصل الى 82.17 دولارا، الا انه حقق خسارة اسبوعية بلغت 57 سنتا او ما يعادل نسبة 69% في اسبوع.

وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على انخفاض ايضا بمقدار 80 سنتا ليصل الى 80.79 دولارا للبرميل الا انه حقق خسارة اسبوعية ايضا بلغت 48 سنتا او ما يعادل نسبتها 0.59%.

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