مصرف الرافدين يبدأ باستقبال طلبات الراغبين بشراء سندات بناء

2021/11/13 | 09:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه مصرف الرافدين، السبت، فروعه باستقبال طلبات المواطنين الراغبين بشراء سندات البناء.

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وأوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 تشرين الثاني 2021)، أن "فروع المصرف بدأت المباشرة ببيع سندات "بناء" للمواطنين الراغبين بالشراء"، مشيراً إلى أن "المصرف حدد في تعليماته ضوابط البيع من ضمنها سند فئة 500 الف دينار بفائدة (6 بالمئة) لمدة سنتين وسند بمبلغ مليون دينار بفائدة سنوية (7 بالمئة) لمدة اربع سنوات".

ودعا المواطنين الراغبين بالشراء "تقديم طلب مباشر الى فروع المصرف مستصحبين معهم المستمسكات التعريفية الاصلية مقابل منح المصرف للزبون ايصالا مقابل ما يدفعه من مبلغ لشراء السندات".

ولفت البيان إلى أن "المواطنين الراغبين بشراء سندات البناء ممن لا يملكون حسابا مصرفيا ويتعذر عليهم فتح الحساب اثناء عملية الشراء فيتم قبول فتح حسابات مصرفية لا حقة لهم من اجل أن يتم فيها ايداع استحقاقات السند مستقبلا من فوائد سنوية وكذلك القيمة الاسمية للسند عند الاطفاء".

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