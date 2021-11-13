مقتل عسكريين روسيين خلال تدريبات في بيلاروسيا قرب حدود بولندا

2021/11/13 | 09:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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لقي عسكريان روسيان مصرعهما بطريق الخطأ أمس الجمعة، خلال تدريبات جوية بالاشتراك مع مينسك في غرب بيلاروسيا قرب الحدود البولندية، ويأتي ذلك في خضم أزمة مهاجرين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالات أنباء محليّة، إن “مظلات الجنديين لم تعمل بشكل صحيح بسبب هبوب رياح قوية مفاجئة أثناء قفزهما”، وأضافت “رغم جهود الأطباء، قضى الجنديان الروسيان المتعاقدان مع الجيش متأثرين بجروحهما”.

وينتمي القتيلان إلى مجموعة من 250 مظلياً شاركت أمس في تدريبات مشتركة مع الجيش البيلاروسي، وكان الجيش الروسي أعلن في وقت سابق أن جميع هؤلاء العسكريين عادوا إلى قواعدهم في روسيا.

وقالت مينسك إن طائرات لنقل القوات الروسية من طراز “آي ال 76” ومروحيات لقوات بيلاروسيا شاركت في هذه المناورات في منطقة غرودنو، على وقع تصاعد التوتر بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي في هذه المنطقة.

ولا يزال آلاف المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا والمتحدرين خصوصاً من الشرق الأوسط، عالقين وسط ظروف صعبة على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.

ويتهم الاتحاد الأوروبي مينسك بتدبير هذا الأمر رداً على عقوبات غربية طاولت نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو العام الفائت بعد قمعه العنيف لمعارضيه.

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