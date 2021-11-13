2021/11/13 | 10:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت مديريَّة المرور العامة ، أنَّ المركبات التي ادخلت البلاد على انها ادوات احتياطية او ما يسمى بـ”التفصيخ”، لن يتمَّ تسجيلها اصوليا في الدوائر المختصة .وقال مدير الاعلام في المديرية حيدر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة: مركبات “التفصيخ” لا يمكن تسجيلها المركز الخبري الوطني.

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