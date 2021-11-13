2021/11/13 | 10:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني علقت وزارة الداخلية، السبت، بشأن نظام البديل لمنتسبيها، مؤكدة أن الوزارة ملتزمة بتطبيق جميع التوجيهات العليا.وذكر الناطق للوزارة اللواء خالد المحنا في حديث صحافي، أنه “بناء على اوامر سابقة بان يكون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تعلق بشأن نظام البديل للمنتسبين المركز الخبري الوطني.

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