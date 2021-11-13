شركة طيران تحظر نقل مواطني 3 دول عربية لبيلاروسيا.. وأوروبا تخشى استغلالهم

2021/11/13 | 10:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما لا يزال الوضع متوتراً جدًا على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا.يقول الجانب البولندي إنه لن يسمح للمهاجرين الذين يقيمون في المعسكرات على الجانب البيلاروسي، عند السياج الحدودي، بالمرور والدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه شركة الطيران البيلاروسية بيلافيا أنها لن تسمح للقادمين من العراق وسوريا واليمن بركوب طائراتها إلى مينسك.

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