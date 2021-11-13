الرافدين يباشر ببيع سندات البناء للمواطنين ويوضح آلية الشراء

2021/11/13 | 10:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

وجه مصرف الرافدين، كافة فروعه باستقبال طلبات المواطنين الراغبين بشراء سندات بناء.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "فروع المصرف بدأت المباشرة ببيع سندات البناء للمواطنين الراغبين بالشراء".

وأشار البيان إلى أن "المصرف حدد في تعليماته ضوابط البيع من ضمنها سند فئة 500 ألف دينار بفائدة (6 بالمئة) لمدة سنتين وسند بمبلغ مليون دينار بفائدة سنوية (7 بالمئة) لمدة أربع سنوات"، داعيًا المواطنين الراغبين بالشراء "تقديم طلب مباشر إلى فروع المصرف مستصحبين معهم المستمسكات التعريفية الأصلية مقابل منح المصرف للزبون إيصالًا مقابل ما يدفعه من مبلغ لشراء السندات".

ولفت البيان إلى أن "المواطنين الراغبين بشراء سندات البناء ممن لا يملكون حسابًا مصرفيًا ويتعذر عليهم فتح الحساب أثناء عملية الشراء فيتم قبول فتح حسابات مصرفية لاحقة لهم من أجل أن يتم فيها إيداع استحقاقات السند مستقبلًا من فوائد سنوية وكذلك القيمة الأسمية للسند عند الإطفاء".

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