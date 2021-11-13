اللقاحات المضادة لكورونا تصل الدول الفقيرة..

2021/11/13 | 10:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد شهور من النقص الحاد، بدأت إمدادات اللقاحات المضادة لكورونا، بالوصول إلى عدة دول فقيرة، ولكن هناك معوقات تحول دون تطعيم سكان هذه الدول.

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