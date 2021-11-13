بغداد..اعتقال متهم بالاتجار بالبشر وآخر بالابتزاز الالكتروني

2021/11/13 | 10:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني القت مفارز مكافحة الاجرام في بغداد، اليوم السبت، القبض على متهم بالاتجار بالبشر وآخر بالابتزاز الالكتروني .وذكر بيان لمديرية مكافحة الاجرام، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “معلومات توفرت لدى لجنة مكافحة […]

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