2021/11/13 | 10:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

انتخب العراق، في عضوية لجنة بناء القدرات في اتفاق باريس للمرة الأولى.

وقال الوكالة الرسمية، وتابعها "ألترا عراق"، إنه "تم انتخاب العراق في عضوية لجنة بناء القدرات في اتفاق باريس ضمن فعاليات مؤتمر غلاسكو للتغيرات المناخية السادس والعشرين المنعقد حاليًا في غلاسكو".

وهذه المرة الأولى التي ينتخب العراق بمنصب كهذا في الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية.

اقرأ/ي أيضًا:

التلوّث مستمر منذ 30 عامًا..



هل يستطيع العراق التحوّل إلى بيئة نظيفة سريعًا؟

حرائق الغابات حول العالم..



القصّة الكاملة لكوارث تخنق المعمورة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة.. انتخاب العراق لعضوية لجنة بناء القدرات في اتفاق باريس) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة.. انتخاب العراق لعضوية لجنة بناء القدرات في اتفاق باريس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).