عقوبات أميركية على إريتريا للدفع باتجاه حل أزمة تيغراي

2021/11/13 | 10:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عززت الولايات المتحدة، الجمعة، ضغوطها على أطراف النزاع في إقليم تيغراي، عبر فرضها عقوبات على الجيش والحزب الحاكم في إريتريا، ضمن مسعى لإيجاد مخرج سلمي للأزمة في هذه المنطقة الواقعة شمال إثيوبيا.

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