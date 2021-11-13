الديمقراطي يحدد موعداً للتفاوض مع بغداد ويضع شرطاً لاختيار رئيس الوزراء

2021/11/13 | 10:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد الحزب الديمقراطي الكردستاني ، اليوم السبت، موعد التفاوض مع بغداد لتشيكل الحكومة واختيار رئيس الوزراء.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني في حديث تابعته (بغداد اليوم)، أن "زيارات وفدالحزب للكتل السياسية كانت عبارة عن تفاهمات وتشاورات أولية لرسم السياسة المقبلة، إذ أن المفاوضات الرسمية تبدأ بعدالمصادقة النهائية من قبل المفوضية على نتائج الانتخابات".

واشار الى أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني يقف في مسافة واحدة من الكل"، مبينا "بعد أن يكون هناك توافق في البيتالشيعي بخصوص تسمية رئيس الوزراء المقبل اضافة الى اتفاق البيت السني على منصب رئيس البرلمان، فأن البيت الكرديمن جانبه سيبدأ تفاهمات داخلية ليخرج بمرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية".

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