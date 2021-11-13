الملف النووي.. ايران تتمسك بشروطها وترمي الكرة بملعب واشنطن

2021/11/13 | 10:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ جددت ايران التمسك بشروطها حول المحادثات النووية، معتبرة انه :" لا مناص من رفع العقوبات الاميركية وتقديم ضمانات لعدم انسحاب واشنطن ثانية من الاتفاق ".واكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان، ان بلاده لا تنوي البقاء في ما وصفه بـ "الطريق المسدود الذي وصلت اليه المحادثات السابقة".وأضاف "إذا دخل الطرف الآخر في مفاوضات فيينا بنهج جاد وايجابي ، فسيكون من الممكن التوصل الى اتفاق جيد على المدى القصير".الا انه رمى الكرة في الملعب الاميركي، معتبرا ان التوصل لاتفاق جيد يتطلب رفع الحظر بشكل فعال ويمكن التحقق منه وعودة الاطراف الاخرى الى التزاماتها كاملة .وكان كبير المفاوضين النوويين الايرانيين علي باقري كني التقى امس منسق الاتحاد الاوروبي للمحادثات النووية انريكي مورا في اسبانيا ضمن جولة اوروبية بدأها قبل ايام شملت فرنسا وبريطانيا ايضا./انتهى9

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