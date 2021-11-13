عالية نصيف: على الحكومة توفير مصدر رزق للمواطنين قبل ازالة التجاوزات

2021/11/13 | 10:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ دعت المرشحة الفائزة بالانتخابات عالية نصيف الحكومة الى توفير مصدر رزق للمواطنين قبل ازالة التجاوزات في الاماكن العامة، فيما اطلقت عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حملة #وفر رزقاً ، وازل التجاوز .وقالت في بيان اليوم :" نحن ضد التجاوز على الارصفة والشوارع والاماكن العامة التي هي ملك الشعب، ونؤيد التوجهات التي تهدف لجعل مدننا اجمل وانظف، ولكن ازالة تجاوزات البسطيات والاكشاك والاسواق الشعبية يجب ان يسبقها توفير لقمة العيش للناس ".واضافت نصيف :" ان الحكومات في كل دول العالم تتكفل بتوفير فرص عمل ومصدر معيشة لمواطنيها، وعلى الحكومة العراقية ان توفر مصادر رزق لهؤلاء المواطنين قبل ازالة تجاوزاتهم "./انتهى9

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