دراما تورجيه ام دراما توركيه ؟! - سامي عبد الحميد

2021/11/13 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_عبد_الحميد قبل اسابيع اعلن عن (مونودراما) ألفتها واخرجتها (ليلى محمد) ومثلتها (هناء محمد) وجاء في الاعلان عن ذكر ليوسف رشيد كونه مسؤولا عن (دراما تورجيه) العرض، ما اثار تساؤل العديد من المسرحيين العراقيين عن مهمة الاخير في ذلك العرض المونودرامي وعن معنى المصطلح.اولاً، المفروض ان لا نستخدم (الجيم) المصرية في هذا المصطلح فان حرف الجيم في اللغة الانكليزية هو (G) وليس (J) ويمكن استخدام اما حرف (غ) او حرف (كـ ......





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