2021/11/13 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_مقلد دروس انتخابية من تجربتي مع الحزب الشيوعي(4من4)تجميع المعارضة هو الأساسفي دورة 2009 أعيد العمل بقانون الستين أي على أساس القضاء دائرة انتخابية، قدمت نفسي مرشحاً يسارياً مستقلاً في مواجهة صريحة مع لائحة الشيعية السياسية في النبطية، وفي مواجهة ضمنية مع اليسار الشيوعي.



كنت مرشحاً من دون ماكينة انتخابية.



ساعدني في الحملة رفاقي في حركة اليسار الديمقراطي، خليل ريحان، علي بدران، أ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثورة والانتخابات - محمد علي مقلد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثورة والانتخابات - محمد علي مقلد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).