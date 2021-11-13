كشف ملابسات حادث قتل واعتقال الجناة في بغداد

2021/11/13 | 10:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، القبض على متهم بالدكة العشائرية، وكشف ملابسات حادث قتل واعتقال الجناة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قطعات قيادة عمليات بغداد، مستمرة في فرض الأمن والاستقرار، من خلال ملاحقتها لمرتكبي الجريمة المنظمة، والعابثين بأمن المواطنين، والخارجين على القانون، وفي هذا السياق اعتقلت قوة من اللواء المشاة (42) الفرقة الحادية عشرة متهم (الدكة العشائرية) في مدينة الصدر، فضلاً عن ضبط أسلحة وأعتدة مختلفة من قبل قوة من فوج مغاوير الفرقة أعلاه".

وتابعت، "في عملية نوعية، وبتنسيق استخباري بين قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، ووكالة الاستخبارية والتحقيقات الاتحادية، تمكنت قوة من الخامس شرطة اتحادية من كشف ملابسات حادث قتل في منطقة الحرية بعد ورود معلومات تفيد بوجود جثة، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص، ومن خلال البحث والتحري وتدقيق المعلومات المتوفرة وتكثيف الجهد الاستخباري لكشف ملابسات الحادث، تم القاء القبض على متهمين اثنين (رجل وامرأة) ارتكبا جريمة قتل المجني عليه (ع.ن.م) داخل دارهما في منطقة الحرية، ونقل الجثة خارج الدار، وضبط بحوزة المتهم سلام مسدس".

واشارت الى، ان "قطعات الفرقتين الأولى والثانية شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال (5) متهمين بالتهديد، والاغتصاب، وانتحال صفة، خلال ممارسات أمنية ضمن قواطع المسؤولية".ولفتت القيادة الى انه "تمت إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص".

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