بغداد وروما تستذكران مقتل 19 إيطاليا بتفجير تبنّاه تنظيم القاعدة جنوبي العراق (صور)

2021/11/13 | 10:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استذكرت السفارة العراقية في روما، السبت، مقتل 19 إيطاليا قضوا في تفجير لتنظيم القاعدة جنوب العراق.

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وذكرت السفارة في بيان صحفي (13 تشرين الثاني 2021)، أن "الدماء التي سالت في الناصرية للعسكريين والمدنيين الإيطاليين والتي اختلطت بدماء شهداء العراق، محل اعتزاز كبير، وأن التضحيات التي قدمت ساهمت مساهمة كبيرة في تعزيز استقرار وأمن العراق وتعضيد العلاقات الثنائية الشعبية بين البلدين".

وعزّت السفارة العراقية عوائل "الضحايا الكرام الذين تكبدوا ألم فقدان ذويهم في هذه الفاجعة المأساوية".

وأحيت المناسبة أمام نصب "شهداء الناصرية" في حديقة (شوستر) في العاصمة الإيطالية بحضور سفيرة العراق، صفية السهيل، ورئيس إقليم لاتسيو، نيكولا زينغاريتي، والقائد العام لسلاح الدرك (الكرابينييري) تيو لوتسي، ونائب قائد الجيش في العاصمة روما الفريق جيراردو ريستاينو.

ووجهت السفيرة صفية السهيل دعوة لرئيس بلدية روما وعوائل الضحايا لزيارة مدينة الناصرية تأكيدا على روابط الدم والتضحيات المشتركة، وفقا للبيان.

"RT"

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