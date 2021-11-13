الصحة العالمية تؤكد حتمية فرض قيود كورونا مجدداً

2021/11/13 | 10:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبرت منظمة الصحة العالمية الجمعة أنه سيكون من الصعب عدم فرض قيود جديدة في الدول التي تشهد تصاعداً في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كما يحدث في عدة دول في وسط وشرق أوروبا ولو لفترة قصيرة.

وقال مدير الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية مايك ريان في مؤتمر صحفي بجنيف: “صراحة، تشهد بعض الدول وضعاً معقداً، لذا سيعد من الصعب عدم فرض قيود عليها ولو لفترة قصيرة لتقليل تفشي الوباء”.

وأوضح أنه بالنسبة لدول أخرى لا تشهد وضعاً مزعجاً، سيعد من الضروري العودة لارتداء الأقنعة الطبية (الكمامات) وتفادي الأماكن المتكدسة والعمل من المنزل والحفاظ على إجراءات التباعد الإجتماعي.

وكشف تقرير ريان أن ما يلاحظ في أوروبا يعد نتاج رفع سريع لإجراءات الوقاية في ظل الوباء ومعدلات تطعيم غير كافية.

وأكد ضرورة تقييم الحكومات القرارات التي تتخذها وفقا لوضع الوباء.

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