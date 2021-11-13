بسبب محمد صلاح.. مشجعون يوقفون مباراة مصر 3 مرات

2021/11/13 | 11:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقف مشجعون أنغوليون مباراة منتخب بلادهم أمام نظيره المصري 3 مرات لالتقاط صور مع النجم المصري محمد صلاح الجمعة

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