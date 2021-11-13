أزمة المهاجرين على حدود بيلاروسيا.. أوروبا تشهد

2021/11/13 | 11:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في محاولة لردع القوات والدبابات الروسية حافظ حلف شمال الأطلسي (الناتو) على تواجد عسكري في بولندا غير أن هذا التحالف الغربي واجه تحديا ليس تقليديا، بعد محاولة 2000 شخص على الأقل من الشرق الأوسط العبور إلى بولندا عبر بيلاروسيا، وهي حليف مقرب من روسيا.

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