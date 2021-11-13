عمليات بغداد تفكك لغز جريمة قتل وتعتقل الجناة

2021/11/13 | 11:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، عن اعتقال متهم بالدكة العشائرية وكشف ملابسات حادث قتل واعتقال الجناة في العاصمة.وقالت القيادة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “قوة من اللواء المشاة […]

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