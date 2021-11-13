محكمة جنايات ذي قار تصدر حكمين بالسجن 15 عاماً بحق مدان بجرائم إرهابية

2021/11/13 | 11:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم السبت، حكمين بالسجن 15 عاماً بحق مدان بجرائم إرهابية .

وقال مصدر قضائي، لـ(بغداد اليوم)، إن "محكمة جنايات ذي قار أصدر حكمين بالسجن 15 سنة لكل حكم بحق مدان بجرائم ارهابية".

وأضاف المصدر، أن "الحكمين صدرا استنادا لاحكام المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب".

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