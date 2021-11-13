القبض على متهمين بالدكة العشائرية والقتل والتهديد في مناطق متفرقة من بغداد

2021/11/13 | 11:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القت قوات قيادة عمليات بغداد القبض على عدد من المتهمين بالدكة العشائرية والقتل والتهديد والاغتصاب في مناطق متفرقة من بغداد .وذكر بيان للقيادة :" ان قوة من الفرقة الحادية عشرة القت القبض على متهم بـ (الدكة العشائرية) في مدينة الصدر فضلاً عن ضبط أسلحة وأعتدة مختلفة ".واضاف :" ان قوة من الشرطة الاتحادية القت القبض على متهمين اثنين (رجل وامرأة) ارتكبا جريمة قتل داخل دارهما في منطقة الحرية ونقلا الجثة الى خارج الدار، و ضبط بحوزتهما السلاح المستخدم في تنفيذ الجريمة".وتابع :" تم القبض على (5) متهمين بالتهديد، والاغتصاب، وانتحال صفة، خلال ممارسات امنية في مناطق مختلفة من بغداد "./ انتهى9

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