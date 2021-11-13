فريق علمي من جامعة البصرة يجمع عينات من ميناء الفاو الكبير

2021/11/13 | 11:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / قام فريق علمي من مركز علوم البحار قسم الاحياء البحرية،بجامعة البصرة ، بجمع عينات للبحوث العلمية التي تعنى بدراسة ميناء الفاو الكبير.وذكر اعلام الشركة العامة لموانئ العراق في بيان " ان الفريق العلمي ، الذي يضم اساتذة ومختصين من مركز علوم البحار ، اخذ ثلاث عينات من كاسريّ الامواج الغربي والشرقي، وعينات مختلفة اخرى تخص الاحياء الملتصقة على الصخور والطين، وقياسات بيئية كالحرارة والملوحة وغيرها"./ انتهى

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