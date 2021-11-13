 وفد أمريكي : الإمارات تدرك أنّ المستقبل في الطاقة البديلة لا النفط 

2021/11/13 | 11:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألواح للطاقة الشمسية في “إكسبو دبي” بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير 2021 © ا ف ب/ارشيف كريم صاحب دبي (أ ف ب) – أفاد وفد أميركي يزور الإمارات العربية المتحدة وكالة فرانس برس بأن الدولة الخليجية تدرك بأنه لا يمكنها بناء مستقبلها على النفط.وقال السناتور بن كاردن الجمعة في ختام جولة شملت أيضا […]

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