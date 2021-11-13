2021/11/13 | 11:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ألواح للطاقة الشمسية في “إكسبو دبي” بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير 2021 © ا ف ب/ارشيف كريم صاحب دبي (أ ف ب) – أفاد وفد أميركي يزور الإمارات العربية المتحدة وكالة فرانس برس بأن الدولة الخليجية تدرك بأنه لا يمكنها بناء مستقبلها على النفط.
وقال السناتور بن كاردن الجمعة في ختام جولة شملت أيضا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وفد أمريكي : الإمارات تدرك أنّ المستقبل في الطاقة البديلة لا النفط ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال السناتور بن كاردن الجمعة في ختام جولة شملت أيضا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وفد أمريكي : الإمارات تدرك أنّ المستقبل في الطاقة البديلة لا النفط ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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