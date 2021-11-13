2021/11/13 | 11:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت تربية ذي قار، اليوم السبت، توجيه ادارات المدارس بعدم السماح للكوار التدريسية والطلبة بالدوام ، الا بعد اخذ جرعات لقاح كورونا او جلب فحص PCR.وذكرت وثيقة تلقاها “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تربية ذي قار تمنع الكوادر التعليمية والطلبة من دخول المدارس المركز الخبري الوطني.

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